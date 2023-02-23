Фердинанд объяснил, в чем Мбаппе сильнее Холанда

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сделал выбор между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. По словам англичанина, французский футболист может в одиночку создать опасный момент. Норвежец же зависит от партнеров.

«Очевидно, что они оба являются отличными игроками. Но Холанду нужна команда, которая будет создавать ему моменты.

Мбаппе тоже нужны партнеры, но он также может создавать себе моменты сам, в одиночку решать исход игры. Я выбираю Мбаппе», – заявил Фердинанд британским СМИ.

Напомним, Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ». По данным прессы, он недоволен командой и может уйти летом 2023 года, а в числе претендентов числится и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне нападающий отыграл во всех турнирах 28 матчей, забил 27 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года, а потенциальный переход оценивается в 180 млн евро.