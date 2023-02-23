Форвард «Ростова» Артем Нтумба стал игроком «Велеса»

«Ростов» объявил об уходе нападающего Артема Нтумбы. 19-летний форвард перебрался в «Велес» на правах аренды.
«Нападающий нашей команды будет выступать за московский клуб до конца этого сезона. Желаем удачи Артему!» – сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, Нтумба известен по выступлениям в медийном футболе под псевдонимом Пантера. Он защищал цвета 2DROTS. После подписания контракта с «Ростовом» форвард перестал играть за блогерскую команду.
Что касается «Велеса», то команда выступает в Первой лиге и занимает 14-е место, набрав 20 очков.
источник: ФК «Ростов»