Форвард «Ростова» Артем Нтумба стал игроком «Велеса»

«Ростов» объявил об уходе нападающего Артема Нтумбы. 19-летний форвард перебрался в «Велес» на правах аренды.

«Нападающий нашей команды будет выступать за московский клуб до конца этого сезона. Желаем удачи Артему!» – сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Нтумба известен по выступлениям в медийном футболе под псевдонимом Пантера. Он защищал цвета 2DROTS. После подписания контракта с «Ростовом» форвард перестал играть за блогерскую команду.

Что касается «Велеса», то команда выступает в Первой лиге и занимает 14-е место, набрав 20 очков.