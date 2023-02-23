Дмитрий Селюк: Можно уверенно сказать, что с Дзюбой «Локомотив» не вылетит

Среди таких был и футбольный агент Дмитрий Селюк, который поделился впечатлениями от игры.

- Думаю, после этого матча скептики и хейтеры Дзюбы замолчат. Потому что Артем один из ведущих игроков в АПЛ. Не зря он получил приз лучшему игроку матча.

В этой связи обязательно нужно сказать пару хороших слов в адрес Галактионова.

Дзюба отыграл 90 минут, это говорит о том, что он сильно мотивирован.

Можно с уверенностью сказать, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ. И мне странно, что некоторые тренеры раздумывали – брать или не брать Дзюбу. Артем для любой команды РПЛ - это усиление.