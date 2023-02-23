Юрий Семин: У Дзюбы большое мастерство

«Если есть моменты, значит, Дзюба уже играет, значит, он забьет где-то в следующих играх. У Артема было два момента, он не имел права не забить из таких ситуаций.

Он опытный человек, у него большое мастерство. Но не забил. Основа для всего — результат. После этого есть эмоции у болельщиков и игроков — либо хорошие, либо очень плохие», — сказал Семин «Чемпионату».

Дзюба признан лучшим игроком четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком». Спортсмен пополнил состав железнодорожников в феврале. Сам игрок не отметился результативными действиями в сегодняшнем противостоянии.