Ловрен принял решение о завершении карьеры в сборной Хорватии

Защитник «Лиона» Деян Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Я принял это решение после долгих раздумий. Наступил день, когда я должен попрощаться со сборной, хотя я по-прежнему остаюсь страстным болельщиком сборной», - написал бывший игрок петербургского «Зенита».

Добавим, что Ловрен всего провел за «шашечных» 78 матчей и забил пять мячей. В составе национальной команды становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и бронзовым медалистом мирового первенства-2022.