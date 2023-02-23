Валерий Масалитин: Просматривается потенциал у «Локомотива»

«Спартак» предстал очень хорошей командой в первом тайме. Команда очень грамотно распоряжалась мячом. Порадовало, что в составе вышли только россияне.

«Локомотив» после пропущенного гола расслабился, стал двигаться. Во втором тайме «Локомотив» добавил, к чему не был готов «Спартак». Дзюба попал в штангу, забили гол, который не засчитали. Потенциал у «Локомотива» просматривается», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

На 16-й минуте счет в матче открыл полузащитник Данил Пруцев. На 78-й минуте футболист «Локомотива» Станислав Магкеев сравняло счет на табло, но после видеопросмотра было принято решение отменить взятие ворот.

Ответная игра между этими командами состоится 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.