Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров

Апелляция РФС на решение CAS по отстранению от международных турниров российских клубов и сборных со стороны ФИФА и УЕФА не была рассмотрена Верховным судом Швейцарии, так как была подана несвоевременно.

Как пишет ТАСС, по правилам суда, на подачу апелляции РФС имел 30 дней, но не уложился в отведенные сроки, вследствие чего Федеральный верховный суд Швейцарии не удовлетворил заявление российской стороны.

Напомним, что 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне непростой политической ситуации в мире.