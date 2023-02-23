Юрий Гаврилов: Дзюба никакого впечатления не произвел

«У него было два момента за всю игру: штанга и промах по пустым воротам с левой ноги. Не справился, короче говоря. В первом моменте он классно сыграл, подтолкнул Денисова в спину, тем самым облегчив себе доступ к мячу, но мог бы и забить в этой ситуации!

А по всей остальной игре — на меня он никакого впечатления не произвел. А эти два момента, по большому счету, случайные», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

Напомним, что первый четвертьфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» завершился победой подопечных Гильермо Абаскаля с минимальным счетом 1:0.