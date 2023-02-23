«Одна из лучших команд в Европе»: Хави оценил нынешний «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал комментарий перед ответным матчем с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиге Европы.

В частности, он заявил, что нынешний «МЮ» – одна из лучших команд в Европе. По словам испанца, клуб постепенно возвращается на былые позиции.

При этом Хави заверил болельщиков, что сине-гранатовые будут играть в свой футбол и сделают все, чтоб пройти дальше.

«Я не могу отказываться от чего-либо. Мы «Барселона». Мы здесь не для того, чтобы выбирать. Вылет из Лиги Европы стал бы очень большим разочарованием. Мы увидим, изменилась ли «Барса» с прошлого матча и справимся ли мы с поставленной задачей. Мы не можем сказать, вернулись или нет», – добавил Хави, чьи слова приводят испанские СМИ.

Напомним, первый матч команд завершился вничью – 2:2. Ответный пройдет в Манчестере 23 февраля и начнется в 23.00 мск.