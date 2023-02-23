Ловчев объяснил, почему Абаскаль выпустил 11 россиян в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оставил запись в соцсети после матча с «Локомотивом» в Кубке России.

В частности, он похвалил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также объяснил почему испанец выпустил 11 россиян в стартовом составе.

«В связи с такой погодой, на мой взгляд, он и не выставляет ни одного иностранца. В сезоне будут играть Бальде, Промес и остальные, но они в таких условиях практически никогда не играли. А русские играли, им привычнее», – написал Ловчев.

Напомним, «Спартак» обыграл «Локо» благодаря голу Дениса Пруцева н 16-й минуте.

Ответный матч команды проведут 27 февраля на «Открытии Арене».