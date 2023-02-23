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Гол Зуева принес победу «Крыльям Советов» над «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России  

Встреча футбольных команд прошла в Самаре.
Гол Зуева принес победу «Крыльям Советов» над «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России  
23 февраля 2023 17:13
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Крыльев Советов» дома оказались сильнее «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу самарцев.

За хозяев поля голами отметились Владимир Писарский (48-я минута) и Александр Зуев (88). Единственный гол москвичей забил Константин Тюкавин (80).

Добавим, что ответный матч плей-офф Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоится 1 марта.

Кубок России

1/4 финала

Первый матч

«Крылья Советов» (Самара) – «Динамо» (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: Писарский, 48; Зуев, 88. – Тюкавин, 80.

источник: «Советский спорт»
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