«Барселона» нацелилась на полузащитника «Реал Сосьедада» Кубо 

Руководство «Барселоны» заинтересованы в услугах полузащитника «Реал Сосьедада» Такефусы Кубо. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что летом 2022 года бело-голубые выкупили 21-летнего игрока у мадридского «Реала».

По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможность возвращения воспитанника академии, однако сливочные имеют право первоочередного выкупа японского футболиста.

Добавим, что в текущем сезоне за «Реал Сосьедад» Кубо провел 26 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.