Моуринью признался, что не думает о своем будущем в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что не разговаривал с генеральным директором команды по поводу продления контракта.

Отмечается, что ранее португальским специалистом интересовались «ПСЖ» или сборная Бразилии.

«В данный момент я не хочу думать о своем будущем. Я думаю лишь об игре с «Зальцбургом» и это сейчас самое важное. Заявления спортивного директора по поводу того, что я останусь всего лишь догадки. Я не говорил с ним об этом», – приводит слова Моуринью испанская пресса.

Добавим, что второй матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Зальцбургом» состоится сегодня, 23 февраля, в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.