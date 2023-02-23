Защитник «Интера» Бастони может перейти в «Реал» следующим летом

«Реал» рассматривает возможность покупки защитника «Интера» Алессандро Бастони. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что сделка по трансферу футболиста может состояться летом 2023 года.

Как утверждает источник, королевский клуб рассчитывает подписать 23-летнего игрока в случае ухода Начо на правах свободного агента и плохой формы Давида Алабы. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

Напомним, что Бастони принадлежит «Интеру» с августа 2017 года. В текущем сезоне за команду Симоне Индзаги он провел 26 матчей и отдал пять результативных передач.