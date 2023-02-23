Экс-игрока «Барселоны» Пике выгнали из ресторана вместе с его девушкой

Владелец японского ресторана в Барселоне отказал в обслуживании и выгнал бывшего защитника каталонского клуба и сборной Испании Жерара Пике, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, инцидент произошел после того, как владелец обнаружил в зале ресторана экс-футболиста и его новую девушку Клара Чиа Марти. Видео произошедшего было выложено в социальные сети.

Пользователи предположили, что владелец ресторана является фанатом бывшей жены Пике, колумбийской певицы Шакиры.

Пара рассталась летом 2022 года, и с тех пор не раз Пике и Шакира обменивались колкостями по отношению друг к другу.

Пике в ноябре минувшего года заявил об окончании своей футбольной карьеры.