Алексей Сафонов: У «Динамо» нет стройной игры, непонятно, во что они играют

Мы попросили поделиться впечатлениями от игры футбольного агента Алексея Сафонова.

- Костя Тюкавин - молодец, забил. Немного на него давит психологически из-за того, что мало играет. Но сколько тренер доверяет, столько и играет. Опять допускает ляпы Саба Сазонов. Многовато ляпов.

Писарский, который Сычевой, забил первый гол за «Крылья». Что сказать – молодец! Дай бог, ему удачи.

Такое впечатление, что у «Динамо» нет стройной игры. Непонятно, во что они играют. Хотя по подбору игроков «Динамо» явно превосходит «Крылья». «Динамо» должно было играть с позиции силы. Хотя, возможно, это только мои эмоции.