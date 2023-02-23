«Наполи» намерен продлить контракт с главным тренером клуба Спаллетти  

Руководство «Наполи» рассчитывает продлить трудовое соглашение с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что боссы клуба довольны работой итальянского специалиста в нынешнем сезоне.

Как утверждает источник, неаполитанцы автоматически продлят контракт с 63-летним тренером до лета 2024 года. Таким образом, зарплата специалиста вырастет до 2,7 миллионов евро.

Напомним, что Спаллетти возглавил «Наполи» в июле 2021 года. В текущем сезоне «адзурри» занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка после 23 матчей.