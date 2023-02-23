Семак – о матче с «Фенербахче»: Это возможность сделать что-то полезное и помочь людям 

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак поделился мнением о проведении благотворительного матча с «Фенербахче».

Отмечается, что по мнению 45-летнего специалиста, игра положительно скажется как с футбольной, так и с гуманитарной точки зрения.

«Это отличная возможность проверить свои силы со сложным соперником, а также возможность сделать что-то полезное и помочь людям, которые пострадали» — приводит слова Семака пресс-служба питерской команды.

Добавим, что товарищеская встреча «Зенита» и «Фенербахче» состоится 23 марта, в Стамбуле.