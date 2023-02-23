Хет-трик Воробьева помог «Оренбургу» победить «Химки» в товарищеском матче

Футболисты «Оренбурга» победили «Химки» в товарищеском матче во время тренировочных сборов. Встреча в турецком Белеке завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей хет-триком отметился Дмитрий Воробьев (4, 48, 78 минута). По голу забили Тимур Аюпов (17) и Брайан Мансилья (57). У «Химок» мячи на счету Александра Руденко (34) и Неманьи Главчича (75).

По ходу матча судья трижды показывал красную карточку футболистам «Химок». На 44-й минуте были удалены Бутта Магомедов и Кристиан Гонсалес. По регламенту товарищеских матчей вместо удаленного игрока можно выпустить другого. На поле появились Казанцев и Главчич, а на 57-й минуте был удален Антон Митрюшкин.

После 17 туров чемпионата России «Оренбург» занимает седьмое место, набрав 25 очков. «Химки» с 12 очками находятся на 15-м месте.