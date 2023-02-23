«Рома» и «Милан» поспорят за нападающего «Галатасарая» Икарди 

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Галатасарай» в этом сезоне, может вернуться в Серию А. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что 30-летний игрок играл за «Интер» с 2013 по 2019 годы.

По информации источника, итальянские команды предпримут попытку подписать нападающего после окончания его аренды в Турции. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 17,5 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне за «Галатасарай» Икарди отыграл 13 матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.