ЦСКА разгромил «Краснодар» в первом матче четвертьфинала Кубка России 

Первый матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» завершился победой «армейцев» со счетом 3:0.

Отметим, что за красно-синих забитыми мячами отметились Мойзес (10-я минута), Федор Чалов (30) и Антон Заболотный (86).

На 63-й минуте встречи полузащитник москвичей Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти.

Напомним, что ответный матч четвертьфинала турнира между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 28 февраля на домашней арене «быков».

Кубок России

1/4 финала

Первый матч

ЦСКА – «Краснодар» – 3:0 (2:0)

Голы: Мойзес, 10; Чалов, 30; Заболотный, 86.