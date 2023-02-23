Алаба и Родриго не помогут «Реалу» в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной»

Два игрока «Реала» не сыграют в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны» из-за травм. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что матч между футбольными командами пройдет 2 марта, на «Сантьяго Бернабеу».

Сообщается, что защитник Давид Алаба и форвард Родриго Гоэс выбыли из строя сливочных из-за травм. Австрийский игрок травмировался в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (5:2), а бразильский футболист получил повреждение грушевидной мышцы.

Добавим, что вторая полуфинальная встреча Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 5 апреля на стадионе Камп Ноу.