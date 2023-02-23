Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на второй матч 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» 

Тренерские штабы «Монако» и «Байера» огласили стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что российский полузащитник красно-белых Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Кайо, Сарр, Дисаси, Матсима, Головин, Фофана, Камара, Дьятта, Бен‑Йеддер, Бен‑Сегир.

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье, Паласиос, Андрих, Баккер, Адли, Виртц, Гложек.

Напомним, что матч между командами состоится сегодня, 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало встречи – 20:45 по московскому времени.