«Реал» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Гримальдо

Руководство «Реала» рассматривает возможность приобретения защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 27-летний игрок числился в академии «Барселоны» с 2008 по 2016 годы.

Как утверждает источник, каталонская команда рассчитывает усилить оборону испанским футболистом. Его контракт с «орлами» истекает следующим летом. Сообщается, что за защитником также следят «Ювентус», «Ньюкасл» и «Лидс».

Напомним, что Гримальдо выступает за «Бенфику» с января 2016 года. В текущем сезоне за португальский клуб он провел 38 матчей, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.