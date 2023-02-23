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Гути – о Мбаппе: Если он захочет в «Реал», то должен перейти с опущенной головой

По мнению испанца, команда важнее любого футболиста. 
Гути – о Мбаппе: Если он захочет в «Реал», то должен перейти с опущенной головой
23 февраля 2023 20:21
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Реала» Гути поделился мнением о потенциальном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан королевского клуба.

Отмечается, что мадридская команда делала предложение французу весной 2022 года, однако игрок принял решение продлить контракт с парижанами.

«Если он желает перейти в «Реал», то должен сделать это с опущенной головой. К нему должно прийти понимание, что ты не можешь быть важнее твоих партнеров по команде. Это особенный клуб, который гораздо больше даже лучшего футболиста в мире», – приводит слова Гути испанская пресса.

Добавим, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. С тех пор за красно-синих он провел 245 матчей, забил 198 голов и отдал 94 результативные передачи.

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