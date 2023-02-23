Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в составе сборной Испании.

«Настало время попрощаться со сборной. Утром мне позвонил нынешний тренер, который сказал, что не рассчитывает на меня, несмотря на уровень, на котором я могу играть. Увы, это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее и завершится лучше», — написал Рамос на своей официальной странице в социальных сетях.

Рамос провел в составе сборной 180 матчей, забил 25 мячей. В его активе титул чемпиона мира в 2010 году, а также два титула чемпиона Европы в 2008 и 2012 году. На чемпионат мира 2022 года в Катар Рамос не был включен.