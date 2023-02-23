Фердинанд посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Осимхена, а не Кейна  

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд заявил, что хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Отмечается, что по мнению экс-игрока «красных дьяволов», руководству манкунианцев было бы выгоднее подписать 24-летнего форварда, чем делать предложение нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

«Осимхен – это удачное вложение, так как его можно было бы перепродать с большой прибылью. Он находится в отличной форме и мог бы создать с Рэшфордом сильный дуэт. Хотя как трансфер Осимхена, так и переход Кейна сделали бы из «МЮ» претендентом на чемпионство», – приводит слова Фердинанда британская пресса.

Добавим, что Осимхен выступает за «Наполи» с осени 2020 года. В текущем сезоне за неаполитанцев он провел 24 матча, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.