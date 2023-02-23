Помощник главного тренера турецкого клуба «Адана Демирспор» Андерсон поделился воспоминаниями о игре с Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что в 2009 году португалец покинул манкунианцев и перешел в мадридский «Реал».

«Он поражает твое воображение каждую минуту. Он на 100% думает о футболе. Криштиану профессионал, который все свое время уделяет тренировкам и поддерживанию своей физической формы. В Англии он окружил нас заботой, мы вместе тренировались. Он очень важен для меня. Если бы у меня было 5% менталитета Роналду, я бы до сих пор играл в футбол на высшем уровне», – приводит слова Андерсона британская пресса.

Напомним, что в ноябре 2022 года Роналду расторг свой контракт с «Манчестер Юнайтед» и перешел в «Аль-Наср». За арабский клуб он провел пять матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.