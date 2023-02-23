Камада перейдет из «Айнтрахта» в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада перейдет в дортмундскую «Боруссию» летом в качестве свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 26-летний японский футболист уже согласовал пятилетний контракт с дортмундским клубом. Ранее сообщалось, что к Камада находится в сфере интересов еще трех клубов.

В нынешнем сезоне Камада провел 30 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 млн евро.