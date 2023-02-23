Рэшфорд и Левандовски - в стартовых составах «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» на матч Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» огласили стартовые составы команд на второй матч 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что в первой встрече подопечные Эрика тен Хага и Хави сыграли вничью (2:2).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Варан, Мартинес, Ван‑Биссака, Каземиро, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Вегхорст.

«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Де Йонг, Бускетс, Кесси, Рафинья, Серхи Роберто, Левандовский.

Добавим, что матч плей-офф Лиги Европы между клубами состоится сегодня, 23 февраля на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи – 23:00 по московскому времени.