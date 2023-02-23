«Милан» планирует приобрести защитника «Барселоны» Юмтити

Руководство «Милана» хочет подписать защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити, арендованный «Лечче» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в Милане впечатлены текущей формой 29-летнего игрока.

Как утверждает источник, «россонери» рассчитывают, что каталонцы отпустят французского футболиста на свободный трансфер по окончанию аренды и намерены подписать защитника бесплатно.

Добавим, что в текущем сезоне за «Лечче» Умтити отыграл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2026 года.