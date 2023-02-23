«Спортинг» разгромил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 Лиги Европы

Футболисты португальского «Спортинга» победили датский «Мидтьюлланн» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча в Хернинге завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Педру Гонсалвеш (50-я и 77-я минута), также гол на счету Себастьяна Коатеса (21). На 85-й минуте автогол забил Стефан Гартенманн. Первый матч в Португалии завершился вничью со счетом 1:1.

Хозяева играли больше половины матча вдесятером. В первом тайме Паулиньо получил две желтые карточки за две минуты и был удален с поля.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Мидтьюлланн» (Дания) – «Спортинг» (Португалия) – 0:4 (0:1)

Голы: Коатес, 21; Гонсалвеш, 50, 77; Гартенманн, 85 (автогол).

Первый матч: 1:1