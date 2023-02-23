Хет-трик Ди Марии принес «Ювентусу» победу над «Нантом» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы 

«Ювентус» в гостях одолел «Нант» (3:0) во втором матче 1/16 финала Лиги Европы.
За «старую синьору» хет-трик оформил полузащитник Анхель Ди Мария (5-я, 20-я, 78-я минуты). Отметим, что двухматчевое противостояние завершилось со счетом 4:1 в пользу «бьянконери».
Таким образом, «Ювентус» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и узнает своего следующего соперника на турнире по результатам жеребьевки, которая состоится 24 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
2-й матч
«Нант» (Франция) – «Ювентус» (Италия) – 0:3 (0:2)
Голы: Ди Мария, 5, 20, 78.
источник: «Советский спорт»