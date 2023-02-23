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Хет-трик Ди Марии принес «Ювентусу» победу над «Нантом» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы 

Таким образом, туринский клуб вышел в следующий этап турнира. 
23 февраля 2023 22:44
автор: Глеб Шевяков

«Ювентус» в гостях одолел «Нант» (3:0) во втором матче 1/16 финала Лиги Европы.

За «старую синьору» хет-трик оформил полузащитник Анхель Ди Мария (5-я, 20-я, 78-я минуты). Отметим, что двухматчевое противостояние завершилось со счетом 4:1 в пользу «бьянконери».

Таким образом, «Ювентус» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и узнает своего следующего соперника на турнире по результатам жеребьевки, которая состоится 24 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

2-й матч

«Нант» (Франция) – «Ювентус» (Италия) – 0:3 (0:2)

Голы: Ди Мария, 5, 20, 78.

источник: «Советский спорт»
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