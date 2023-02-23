«Севилья» проиграла ПСВ, но вышла в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты ПСВ победили «Севилью» в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Встреча в Эйндховене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

У победителей отличились Люк де Йонг (77-я минута) и Фабиу Силва (90+4). Но победы нидерландскому клубу не хватило для продолжения борьбы в турнире. Первый матч в Испании завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Хорхе Сампаоли.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«ПСВ» (Нидерланды) – «Севилья» (Испания) – 2:0 (0:0)

Голы: де Йонг, 77; Силва, 90+4

Первый матч: 0:3