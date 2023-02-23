«Шериф» обыграл «Партизан» во втором матче Лиги конференций и вышел в 1/8 финала турнира

Футболисты «Шерифа» на выезде оказались сильнее «Партизана» (3:1) во втором матче 1/16 финала Лиги конференций.

Отметим, что за гостей дублем отличился Мухамед Диоп (45+1 и 47-я минуты), один гол на счету Седрика Бадоло (22). За хозяев поля забитым мячом отметился Квинси Менинг (13).

Таким образом, молдавская команда проходит в 1/8 финала турнира и узнает своего соперника по результатам жеребьевки.

В параллельных матчах 1/16 финала «Лацио» сыграл вничью с «Клужом» (0:0), однако победа в первой встрече (1:0) позволяет итальянской команде продолжить выступление на турнире. АЕК благодаря выигрышу в первом матче прошел «Днепр-1» (1:0), несмотря на нулевую ничью дома во второй игре (0:0).

В настоящий момент «Андерлехт» и «Лудогорец» играют дополнительное время. По итогам двух встреч счет – 2:2.

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 24 февраля.