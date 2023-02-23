«Монако» вылетел из розыгрыша Лиги Европы, уступив «Байеру» в серии пенальти

«Байер» на выезде обыграл «Монако» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 4:2.

Отметим, что полузащитник французского клуба Александр Головин провел на поле 78 минут, после чего был заменен.

Основное время матча завершилось со счетом 3:2 в пользу немецкой команды. За «фармацевтов» голы забили Флориан Виртц (13-я минута), Эсекиэль Паласиос (21) и Амин Адли (58). Красно-белые ответили забитыми мячами Виссама Бен-Йеддера (19) и Брила Эмболо (84).

В дополнительное время команды не отличились голами. В серии пенальти сильнее оказался клуб Бундеслиги (5:3). Победный одиннадцатиметровый реализовал Мусса Диаби.

Лига Европы

1/16 финала

Второй матч

«Монако» (Франция) – «Байер» (Германия) – 2:3 (1:2) Серия пенальти: 3:5

Голы: Бен-Йеддер, 19; Эмболо, 84. – Виртц, 13; Паласиос, 21; Адли, 58.

Первый матч: 3:2