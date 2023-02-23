Беллингем склоняется к переходу в «Ливерпуль»

Хавбек дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем выразил готовность перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает американская пресса.

Отмечается, что желание 19-летнего игрока поработать с главным тренером красных Юргеном Клоппом может сыграть ключевую роль в переходе.

По информации источника, английский полузащитник готов отказаться от Лиги чемпионов в следующем сезоне ради присоединения к клубу АПЛ. В настоящий момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков после 22 матчей.

Напомним, что Беллингем выступает за «Боруссию» с лета 2020 года. В текущем сезоне за «шмелей» он провел 29 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с немецкой командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.