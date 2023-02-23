Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария поделился мнением о своем выступлении во втором матче 1/16 финала Лиги Европы против «Нанта»

Отмечается, что очная встреча команд завершилась со счетом 3:0 в пользу туринцев. Все три гола на свой счет записал 35-летний аргентинец.

«Я счастлив, что у меня получалось реализовать атаки, организованные нашей командой. Рад, что мои забитые мячи помогают клубу добиваться результата. Я улучшил качество своей игры, жаль, что это не произошло раньше», – приводит слова Ди Марии итальянская пресса.

Добавим, что «Ювентус» узнает своего соперника по стадии 1/8 финала Лиги Европы 24 февраля, когда состоится жеребьевка.