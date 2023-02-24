«Челси» близок к подписанию 15-летнего эквадорского полузащитника  

Полузащитник «Индепендьенте» Кендри Паез может подписать контракт с «Челси» в скором времени. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что в услугах 15-летнего хавбека заинтересованы ряд клубов АПЛ, включая Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

По информации источника, футболист 2007 года рождения предварительно согласился на переход в стан «пенсионеров» и может присоединиться к команде, когда ему исполнится 18 лет.

Добавим, что в текущем сезоне Паез играет за молодежную команду «Индепендьенте». Игрок также входит в состав сборной Эквадора до 17 лет, за которую провел пять матчей и отметился тремя забитыми мячами.