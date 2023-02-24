Голы Белотти и Дибалы позволили «Роме» обыграть «Зальцбург» и выйти в 1/8 финала Лиги Европы

«Рома» на своем поле одержала победу над «Зальцбургом» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что ответная встреча клубов закончилась со счетом 2:0 в пользу «волков».

На 33-й минуте форвард итальянской команды Андреа Белотти открыл счет матча. Нападающий Пауло Дибала увеличил преимущество римского клуба на 40-й минуте.

Таким образом, после двух матчей 1/16 финала Лиги Европы римская команда обыграла своего соперника со счетом 2:1. Жеребьевка 1/8 финала турнира назначена на 24 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Второй матч

«Рома» (Италия) – «Зальцбург» (Австрия) – 2:0 (2:0)

Голы: Белотти, 33. Дибала, 40.