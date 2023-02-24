«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Барселоны» в матче Лиги Европы и прошел в 1/8 финала турнира

Футболисты «Манчестер Юнайтед» дома оказались сильнее «Барселоны» (2:1) во втором матче 1/16 финала Лиги Европы.

В составе «красных дьяволов» голы забили полузащитник Фред (47-я минута) и нападающий Антони (73). Единственный забитый мяч каталонцев на счету форварда Роберта Левандовски (18, с пенальти).

Первая встреча между клубами завершилась со счетом 2:2.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» узнает соперника по стадии 1/8 финала Лиги Европы по результатам жеребьевки, которая состоится 24 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Второй матч

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания) – 2:1 (0:1)

Голы: Фред, 47. Антони, 73 – Левандовски, 18 (с пенальти).