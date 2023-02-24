«Фиорентина» вышла в 1/8 финала Лиги конференций, второй раз обыграв «Брагу»

«Фиорентина» одержала волевую домашнюю победу над «Брагой» во втором матче 1/16 финала Лиги конференций со счетом 3:2.

Отметим, что итальянская команда отыгралась со счета 0:2.

За фиолетовых забитыми мячами отличились Роландо Мандрагора (37-я минута), Риккардо Сапонара (58) и Артур Кабрал (83). Португальский коллектив ответил голами Андре Каштру (17) и Альваро Джало (34).

Таким образом, по итогу двухматчевого противостояния «Фиорентина» одолела «Брагу» (7:2) и вышла в 1/8 финала Лиги Конференций.

В параллельных встречах 1/16 финала турнира «Базель» прошел «Трабзонспор» благодаря победе со счетом 2:0. Первый матч завершился в пользу турецкого клуба (1:0).

Гол нападающего «Леха» Микаэля Ишака принес победу его команде над «Буде-Глимт» (1:0). Этот единственный забитый матч в двухматчевом противостоянии отправляет польскую команду в 1/8 финала Лиги конференций.