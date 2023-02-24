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«Шахтер» в серии пенальти выбил «Ренн» из розыгрыша Лиги Европы

Французы были близки к победе по сумме двух встреч, но автогол на последней минуте дополнительного времени перечеркнул все.
24 февраля 2023 01:57
автор: Александр Евграфов

Футболисты украинского «Шахтера» в серии пенальти победили французский «Ренн» и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный гол в основное время на счету игрока «Ренна» Карла Токо Экамби (52-я минута). Благодаря ему встреча была переведена в дополнительное время, поскольку первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Шахтера». Ибрахим Салах на 106-й минуте удвоил преимущество французов, однако на 119-й минуте Жануэль Белосьян срезал мяч в собственные ворота, отправив команды в серию послематчевых пенальти.

В них точнее оказались футболисты украинского клуба (4:5)

Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Ренн» (Франция) – «Шахтер» (Украина) – 2:1 (0:0), по пенальти 4:5

Голы: Экамби, 52; Салах, 106. – Белосьян, 119 (автогол)

Первый матч – 1:2

источник: «Советский спорт»
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