«Гент» победил «Карабах» в серии пенальти и прошел в 1/8 финала Лиги конференций

Футболисты «Гента» победили азербайджанский «Карабах» в матче 1/16 финала розыгрыша Лиги конференций. Встреча в Генте завершилась в серии пенальти победой хозяев – 5:3.

Единственный гол в основное время на счету Гифта Орбана на 74-й минуте. Первый матч завершился победой с минимальным счетом футболистов азербайджанского клуба.

Дополнительное время не выявило победителя, а в серии пенальти точнее оказались хозяева поля.

Жеребьевка следующего круга Лиги конференций состоится 24 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч.

«Гент» (Бельгия) – «Карабах» (Азербайджан) - 1:0 (0:0), по пенальти 5:3

Гол: Орфан, 74.

Первый матч – 0:1