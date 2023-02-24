«Гент» победил «Карабах» в серии пенальти и прошел в 1/8 финала Лиги конференций

Футболисты «Гента» победили азербайджанский «Карабах» в матче 1/16 финала розыгрыша Лиги конференций. Встреча в Генте завершилась в серии пенальти победой хозяев – 5:3.
Единственный гол в основное время на счету Гифта Орбана на 74-й минуте. Первый матч завершился победой с минимальным счетом футболистов азербайджанского клуба.
Дополнительное время не выявило победителя, а в серии пенальти точнее оказались хозяева поля.
Жеребьевка следующего круга Лиги конференций состоится 24 февраля.
Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч.
«Гент» (Бельгия) – «Карабах» (Азербайджан) - 1:0 (0:0), по пенальти 5:3
Гол: Орфан, 74.
Первый матч – 0:1
источник: «Советский спорт»