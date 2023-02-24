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«Сочи» обыграл «Химки» в товарищеском матче с двумя удалениями

Матч прошел в турецком Белеке.
24 февраля 2023 13:03
автор: Максим Скороходов

Сочи» победил в товарищеском матче «Химки» со счетом 2:0.

За команду Курбана Бердыева забивали Шодибек Шарипов (23-я минута) и Захар Федоров (88).

Отметим, что в игре у каждой команде было удалено по одному игроку. У подмосковной команды вторую желтую карточку на 58-й минуте получил Кристиан Гонсалес, а через шесть минут прямое удаление заработал уже игрок «барсов» Кирилл Кравцов.

«Сочи» 5 марта сыграет дома против ЦСКА в РПЛ, «Химки» свой первый матч 18-го тура проведут двумя днями ранее, он состоится в Воронеже, где красно-черных примет «Факел».

Товарищеский матч

«Сочи» (Сочи) - «Химки» (Московская область) - 2:0 (1:0)

Голы: Шарипов, 23; Федоров, 88

Удаления: Кравцов, 64 - Гонсалес, 58

источник: «Советский спорт»
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