Дибала – о матче с «Зальцбургом»: Мы провели невероятную игру, показали желание и характер

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором его клуб одержал домашнюю победу над «Зальцбургом» (2:0).

Отметим, что данный результат позволил подопечным Жозе Моуринью выйти в следующий раунд турнира, поскольку первая игра между командами завершилась минимальной победой австрийцев.

– Это был тяжелый матч, но мы сыграли его так, словно он был для нас финальным. Мы провели невероятную игру, показали желание и характер. С первой минуты было видно, что мы стараемся выложиться по максимуму, – цитирует Дибалу пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в прошедшей встрече аргентинский форвард отличился забитым мячом.

Следующий соперник «Ромы» станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 24 февраля, в Ньоне (Швейцария).