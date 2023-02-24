Аргентинский специалист Гальярдо является альтернативой Зидану на пост главного тренера «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривают аргентинского тренера Марсело Гальярдо как кандидата на пост главного тренера, сообщает Никола Скира.

По данным инсайдера, шансы Гальярдо возглавить парижан такие же, как и у экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Напомним, что главным тренером «ПСЖ» является Кристоф Галтье, под руководством которого команда стала испытывать трудности с начала 2023 года. Французская команда проиграла «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, потерпела три поражения в Лиги 1 и вылетела из Кубка Франции, уступив «Марселю» (1:2).