Хесус Медина: Были ли у меня предложения этой зимой? Я остаюсь в ЦСКА!

Фланговый полузащитник ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос о том, планировал ли он покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Отметим, что 25-летний парагваец пополнил состав армейцев в январе 2022 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

– Были ли у меня предложения этой зимой? Я остаюсь в ЦСКА! Москва – прекрасный город, она меня восхищает. Считаю, что Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне по всем параметрам. Столица России очень комфортная, мне все здесь нравится. Единственное отличие от США – тут холоднее, – цитирует Медину «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне Медина принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.