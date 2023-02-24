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«Манчестер Юнайтед» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом», а «Ювентус» - против «Фрайбурга»

Станислав Черчесов поедет в Германию.
24 февраля 2023 14:31
автор: Максим Скороходов

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В ее результате образовались следующие пары:

«Унион» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);

«Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);

«Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);

«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Бетис» (Испания);

«Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);

«Шахтер» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды).

Первые матчи всех противостояний пройдут 9 марта, а ответные - неделю спустя (16 марта).

источник: «Советский спорт»
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