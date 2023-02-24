«Манчестер Юнайтед» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом», а «Ювентус» - против «Фрайбурга»

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
В ее результате образовались следующие пары:
«Унион» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);
«Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);
«Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);
«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Бетис» (Испания);
«Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);
«Шахтер» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды).
Первые матчи всех противостояний пройдут 9 марта, а ответные - неделю спустя (16 марта).
источник: «Советский спорт»