Бригада Иванова назначена на ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом»

РФС назвал имена арбитров на ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Урал» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; VAR – Виталий Мешков.

«Спартак»– «Локомотив»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов;; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Лунев, Роман Усачев; VAR – Алексей Сухой.

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; VAR – Кирилл Левников.

Матчи пройдут с 27 февраля по 1 марта. Напомним, что в случае проигрыша в противостоянии команды Пути РПЛ не вылетают из турнира, а отправляются в Путь регионов.